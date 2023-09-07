Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: суд взяв двох обвинувачених під варту без визначення застави

Двох обвинувачених у справі щодо загибелі добровольця ДФТГ взято під варту без визначення застави. Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом обвинуваченим, яким інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у справі про умисне вбивство добровольця ДФТГ під час дорожного конфлікту.

14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд м. Києва своїм рішенням продовжив всім обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначив для двох з них альтернативу у вигляді застави у розмірі 805 200 грн для кожного.

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Не погоджуючись із вказаним рішенням, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу.

Колегією суддів Київського апеляційного суду підтримано позицію прокурора, скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".

Проте у серпні суд пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним.