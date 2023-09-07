Залужний та французький командувач Бюркар обговорили контрнаступ та підготовку українських військових у Франції
Про це залужний повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Обговорили обстановку в зоні бойових дій. Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції", - зазначив Залужний.
Він відзначив стійкість та героїзм усіх українських воїнів, які відбивають атаки росіян, та які, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед.
"У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Також він подякував союзникам за підтримку й повідомив, що разом із начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України.