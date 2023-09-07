Залужний та французький командувач Бюркар обговорили контрнаступ та підготовку українських військових у Франції

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром обговорив контрнаступ ЗСУ та підготовку українських військових у Франції.

Про це залужний повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Обговорили обстановку в зоні бойових дій. Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції", - зазначив Залужний.

Він відзначив стійкість та героїзм усіх українських воїнів, які відбивають атаки росіян, та які, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед.

"У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також він подякував союзникам за підтримку й повідомив, що разом із начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України.

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