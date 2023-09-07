У США дев’ять років тюрми дали російському бізнесмену Клюшину, який працював на Путіна

7 вересня, суд у США засудив до дев’яти років ув’язнення російського бізнесмена Владислава Клюшина, який раніше працював на адміністрацію російського лідера Володимира Путіна.

Його засудили за участь у схемі інсайдерської торгівлі вартістю 93 мільйони доларів, що включала зламану секретну інформацію про прибутки багатьох компаній, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Владислав Клюшин, власник московської компанії з інформаційних технологій під назвою М-13, що працювала на російський уряд, був засуджений окружним суддею США Патті Саріс у Бостоні після того, як присяжні визнали його винним у лютому.

Хакери компанії M-13 з 2018 по 2020 рік переглядали та завантажували ще не оголошені звіти про прибутки сотень компаній, серед яких Tesla (TSLA.O) та Microsoft (MSFT.O), якими Клюшин та інші торгували до того, як новини були оприлюднені.

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"Величезні прибутки обвинуваченого тут отримані з кишень інших інвесторів. Це завдає реальної шкоди американським ринкам", — заявив помічник прокурора США Сет Косто під час слухання вироку.

42-річний Клюшин є одним з найвідоміших росіян, які знаходяться під вартою у США.

Нагадаємо: 19 грудня російського підприємця Владислава Клюшина, який підозрюється в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів, екстрадували зі Швейцарії до США.