США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $600 млн
6 20122
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть засоби посилення ППО, боєприпаси і не тільки.
Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.
До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.