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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $600 млн

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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $600 млн
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть засоби посилення ППО, боєприпаси і не тільки.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.

До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:

  • обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

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Топ коментарі

  • metal35
    Cпасибо США
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • три - пятнадцать
    всі в очікуванні, це насправді бентежить небайдужих і не зрозуміло чому досі не надані.
    виправдання, що це може може втягнути США в війну з кацапнею не видержує критики.
    чому англійські і французські Storm Shadow і скальпи нікого нікуди не втягнули, а АТАКМС втягне? - в мене нема відповіді, геть ніякого...
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