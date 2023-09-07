США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $600 млн

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть засоби посилення ППО, боєприпаси і не тільки.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.

До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські снаряди;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

боєприпаси для руйнування перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

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