Протягом 7 вересня російські війська здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 133 вибухи, - ОВА

Протягом дня російські війська здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач. Також був обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів), внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж. Крім того, здійснено авіаобстріл (2 вибухи НАР). Пошкоджено дитячий садок та приміщення продовольчого магазину.

- Великописарівська громада: з території рф здійснено обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) та СПГ (10 вибухів). Також зафіксовано авіаобстріл (з 1 літака здійснено пуски 12 ракет (ймовірно НАР).

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- Шалигинська громада: 1 гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет (НАР) та був обстріл з міномету (10 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з РСЗВ (25 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.

- Хотінська громада: росіяни вдарили з мінометів (18 вибухів).

- Путивльська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

- Білопільська громада: зафіксовано 6 вибухів з танку.

- Миропільська громада: обстріл 1 вибух (ПТУР). Уражено та пошкоджено вежу мобільного оператора.

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