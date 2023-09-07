Зафіксовано пуски кількох груп "Шахедів" з Криму та з Приморсько-Ахтарська, - Повітряні сили України
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Росіяни запустили на територію України кілька груп ударних БпЛА типу "Shahed".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні сили України.
"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим) та кількох груп "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, рф)!" - ідеться в повідомленні.
У Повітряниїх силах зазначили, що про зміну обстановки, напрямок руху, повідомлять додатково, і закликали стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.