У російському Брянську горить промисловий об’єкт. Губернатор каже про атаку БПЛА

Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об’єкт у Брянську, а також про нібито збиття безпілотника у межах області.

Про це Олександр Богомаз написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Богомаз заявив, що українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку на "промисловий об'єкт міста Брянська".

У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі.

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Постраждалих немає.

На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор.

За даними ЗМІ, пожежа сталася в районі заводу "Кремній". Зараз відомо про пожежу в промисловій будівлі: з її вікна видно вогонь.

За словами місцевих жителів, вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу "Кремний Эл". Цей завод — один з найбільших серед виробників мікроелектроніки. А на нього вже падав безпілотник наприкінці серпня цього року.

"На підльоті до Вигоничського району збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає", - повідомив він згодом.