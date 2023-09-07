У російському Брянську горить промисловий об’єкт. Губернатор каже про атаку БПЛА
Про це Олександр Богомаз написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Богомаз заявив, що українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку на "промисловий об'єкт міста Брянська".
У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі.
Постраждалих немає.
На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор.
За даними ЗМІ, пожежа сталася в районі заводу "Кремній". Зараз відомо про пожежу в промисловій будівлі: з її вікна видно вогонь.
За словами місцевих жителів, вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу "Кремний Эл". Цей завод — один з найбільших серед виробників мікроелектроніки. А на нього вже падав безпілотник наприкінці серпня цього року.
"На підльоті до Вигоничського району збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає", - повідомив він згодом.