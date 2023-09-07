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США спростували заяви російської пропаганди про те, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак

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США спростували заяви російської пропаганди про те, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак
Сполучені Штати спростували заяви російських пропагандистів про те, що снаряди зі збідненим ураном, які скоро отримає Україна, викликають рак.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Центр з контролю і профілактики захворювань США заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак.

Крім того, ВООЗ повідомляє, що не було зафіксовано збільшення випадків лейкемії або інших видів раку після впливу урану або збідненого урану.

"І навіть МАГАТЕ недвозначно заявило, що немає доведеного зв'язку між впливом збідненого урану і збільшенням кількості випадків раку або значного впливу на здоров'я або навколишнє середовище", – наголосила вона.

За словами Сінгх, ці боєприпаси є "стандартними" протитанковими снарядами, які використовуються в танках Abrams.

"Багато військових по всьому світу використовують збіднений уран у своїх танках. Ми вважаємо, що це будуть найефективніші боєприпаси для протидії російським танкам", – наголосила вона.

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Топ коментарі

  • Галина Боброва a5494c7d
    У всех эти снаряды рака на вызывают
    Только у россиян
    Так это замечательно !
    Пусть все россияне передохнут от рака
    Хорошие снаряды -надо брать
  • Fish Man
  • Advokat Savchuk
    Якщо такий снаряд влупить по москальському танку то свинопси в коробці помруть від раку чи від травм і поранень ? Особисто мені байдуже від чого здихатимуть москалі
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