Буде проведено ревізію виплат громадянам, які перебувають на окупованих територіях, - Верещук

Держава проведе ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина виплат може бути призупинена.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є платежі, які потребують ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тобто, треба ще раз подивитись, наскільки виправдано продовжувати виплати. Держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також ВПО на тимчасово окупованих територіях. Також держава продовжує виплати субсидій та пільг громадянам на ТОТ попри те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається", - зазначила чиновниця.

За словами Верещук, наразі мова не йде про скасування виплат.

"Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені", - пояснила міністр.

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