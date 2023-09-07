Буде проведено ревізію виплат громадянам, які перебувають на окупованих територіях, - Верещук
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є платежі, які потребують ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тобто, треба ще раз подивитись, наскільки виправдано продовжувати виплати. Держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також ВПО на тимчасово окупованих територіях. Також держава продовжує виплати субсидій та пільг громадянам на ТОТ попри те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається", - зазначила чиновниця.
За словами Верещук, наразі мова не йде про скасування виплат.
"Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені", - пояснила міністр.