80 тисяч голосів за добу - петиція про декларування встановила рекорд
Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті українського президента.
Станом на 23-15 7 вересня петицію підписало 78060 осіб.
"5 вересня 2023 року народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №9534. Він нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників – він не виконав. Лишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік. А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. ... Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади — це покривати тотальну корупцію у країні", - йдеться у петиції.
"Вже друга ніч настає, а Стефанішин ніяк не порадить, що робити з деклараціями чиновників: відкривати чи закривати. Насправді, реакція мала б бути миттєвою. А ще краще було би одразу і давно зробити нормально. Проте, війна не всіх вчить. А якщо і вчить, то не те", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.