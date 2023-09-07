80 тисяч голосів за добу - петиція про декларування встановила рекорд

Вчора, 6 вересня, на сайті президента військовослужбовець Олександр Ябчанка створив петицію, яка закликає Зеленського накласти вето на закон, який дозволяє приховати на один рік електронні декларації чиновників. За добу дана декларація набрала безпрецедентну кількість голосів - понад 78 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті українського президента.

Станом на 23-15 7 вересня петицію підписало 78060 осіб.

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"5 вересня 2023 року народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №9534. Він нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників – він не виконав. Лишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік. А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. ... Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади — це покривати тотальну корупцію у країні", - йдеться у петиції.

"Вже друга ніч настає, а Стефанішин ніяк не порадить, що робити з деклараціями чиновників: відкривати чи закривати. Насправді, реакція мала б бути миттєвою. А ще краще було би одразу і давно зробити нормально. Проте, війна не всіх вчить. А якщо і вчить, то не те", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.