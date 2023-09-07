Польща планує запустити друге підприємство з виробництва САУ Krab

У Польщі планують будівництво другої лінії виробництва гаубиць Krab.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Наразі відомі польські гаубиці виробляють на заводі у місті Стальова Воля. Нове підприємство з виробництва Krab планують запустити у місті Глівіце.

Уряд Польщі має намір вкласти 850 мільйонів злотих (майже 200 мільйонів доларів).

"Ці кошти дозволять обладнати нові виробничі цехи, щоб найближчим часом, як тільки ми зможемо організувати технологічний процес, на заводі Бумар-Лабендах було вироблено близько 50 Krab", – зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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