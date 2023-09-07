Остін та Умєров поспілкуються дуже скоро, - Пентагон

Міністерство оборони США очікує, що перша телефонна розмова між главою Пентагону Ллойдом Остіном і нещодавно призначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим відбудеться в найближчій перспективі.

Про це повідомила в четвер під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро", - зауважила представниця американського оборонного відомства.

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Вона зазначила, що в Вашингтоні знають про затвердження Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України, тож телефонна розмова буде обов’язково спланована найближчим часом. Крім того, за її словами, очікується, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться особисто з Умєровим під час наступного засідання у форматі "Рамштайн", запланованому в другій половині цього місяця.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 6 вересня затвердила на посаді міністра оборони 41-річного Рустема Умєрова.