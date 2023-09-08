Новини • Війна

Пентагон вважає ефективними дії ЗСУ на полі бою

4 37415
Пентагон вважає ефективними дії ЗСУ на полі бою
Міністерство оборони США вважає ефективними дії українських військ на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

 Про це під час брифінгу в Пентагоні заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі",- зауважила представниця Пентагону.

У цьому зв’язку вона відзначила, зокрема, відповідальний підхід ЗСУ в використанні касетних боєприпасів, наданих США.

"З точки зору спостереження за тим, як вони (українські військові – ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", - підкреслила Сінгх.

Також читайте: США найближчим часом відправлять в Україну нову партію касетних боєприпасів, - NYT

Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Водночас, вона відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    з тим з чим Україна стала до цієї війни, зеленою шашличнею і дорогами,
    прокладеними для кацапнячих танків,
    навіть з тим "недосить" що Україна має зараз
    так - "Українці є надзвичайно ефективними на полі бою".
    могли би бути еффективніше в рази без зелення у владі
    i більшої і бистрішої допомоги союзників...
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Війна знаходиться в іншій фазі, ніж очікували зачаровані марафонами глядачі. У цій ситуації Генштаб перейшов до правильної тактики. Це зрозуміли вже і закордонні аналітики.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Я напишу Вас чесно, жорстко, цинічно але чесно.
    Союзники, схоже, щось мають підготувати до програшу та розвалу Засрашки, щось їм треба зробити до того як на Засрашці почнеться пздц, тому й зброю дають дозовано. Це можуть бути бізнес-фінансові інтереси або війскові, або ще щось. Але схоже що відтягують падіння режима *****. Україна платить життям своїх синів та доньок.
    Але добре що так допомогу надають не проігнорували як геноцид у Чечні та агресію рашистів на Грузію.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини