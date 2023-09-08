Пентагон вважає ефективними дії ЗСУ на полі бою

Міністерство оборони США вважає ефективними дії українських військ на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

Про це під час брифінгу в Пентагоні заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі",- зауважила представниця Пентагону.

У цьому зв’язку вона відзначила, зокрема, відповідальний підхід ЗСУ в використанні касетних боєприпасів, наданих США.

"З точки зору спостереження за тим, як вони (українські військові – ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально", - підкреслила Сінгх.

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Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Водночас, вона відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.