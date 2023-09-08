Тих, хто підтримає російські фіктивні вибори на окупованих територіях України, чекають санкції, - Блінкен

Особи, які підтримають фіктивні вибори, організовані РФ на окупованих територіях України, у тому числі так звані "міжнародні спостерігачі", ризикують потрапити під санкції США.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська Федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України. Ці так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми та нібито анексував Херсонську, Запорізьку, Донецьку й Луганську області України, а також понад дев’ять років після того, як Росія начебто анексувала українську АР Крим і Севастополь",- йдеться у заяві Блінкена.

Кремль сподівається, що сфабриковані результати російської влади посилять незаконні претензії РФ на окуповані нею частини України. "Але це ніщо інше, як пропагандистський захід",- зазначив держсекретар США.

Він підкреслив, що дії Москви вкотре демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН.

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"Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі шляхом участі в якості так званих "міжнародних спостерігачів", що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження",- зауважив глава американської дипломатії.