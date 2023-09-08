Третю ніч поспіль Росія атакувала Одещину "шахедами"

В ніч на 8 серпня в Одеській області пролунали вибухи у різних районах. Працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі південь України знову був атакований ворожими "шахедами". Знову ворог намагався завдати удару по припортовій інфраструктурі Одещини.

За даними Повітряних сил ЗСУ росіяни випустили дронів-камікадзе в декілька хвиль.

Близько 12 години ночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району не ігнорувати тривогу, не знімати роботу ППО та перебувати у безпечних місцях. О 1 годині мешканців Одеського та Білгород-Дністровського районів закликали спуститися в укриття.

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