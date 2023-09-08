ЗСУ і далі наступають під Бахмутом та продовжують проривати оборону в Запорізькій області, - ISW

7 вересня українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на південь від Бахмуту. Також ЗСУ продовжують проривати російську оборону в Запорізькій області та просувались поблизу Роботиного і Вербового.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області", - пишуть аналітики

Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області.

Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірність прориву ЗСУ оборони російських військ становить 40-50% до кінця року, - військова розвідка США