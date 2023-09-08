Окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах

Зранку 8 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зара на місці працюють усі відповідні служби.

Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що російська ракета влучила у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований.

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