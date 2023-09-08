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Маск про зрив атаки ЗСУ на флот РФ біля Криму: завдання відключати Starlink не давав

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Маск про зрив атаки ЗСУ на флот РФ біля Криму: завдання відключати Starlink не давав
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не давав завдання вимкнути систему супутникового зв’язку в Криму, аби завадити удару по чорноморському флоту РФ. 

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вказані регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - написав він.

Водночас Маск підтвердив, що відхилив запит України на активацію Starlink через побоювання щодо можливої атаки проти російського флоту.

"Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив Маск.

Нагадаємо, раніше біограф Маска Айзексон стверджував, що він хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму. Американський мільярдер боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біограф Маска стверджує, що він хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму, - CNN

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    "Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі..."

    Скільки людей загинуло від цього його рішення? Він тупо заблокував знищення тіх ******** з яких кожен день вбивають українців і руйнується інфраструктура.
  • Gary Grant
    Падло смердюче. Здохни і згори в пеклі
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А вариант того, что пи*доболом является сам Маск вы не рассматриваете?
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