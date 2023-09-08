Сили ППО знищили 16 "шахедів" з 20, - Повітряні сили

Уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим).

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

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