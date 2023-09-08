Окупанти минулої доби 62 рази обстріляли Херсонщину, 1 людина загинула
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По Херсону та Херсонській області минулої доби російські терористи випустили майже 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.