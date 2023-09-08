Окупанти минулої доби 62 рази обстріляли Херсонщину, 1 людина загинула

По Херсону та Херсонській області минулої доби російські терористи випустили майже 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.