Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 267 540 осіб (+640 за добу), 4529 танків, 5753 артсистеми, 8726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 267 540 російських загарбників.