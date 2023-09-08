Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 267 540 осіб (+640 за добу), 4529 танків, 5753 артсистеми, 8726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 267 540 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 267540 (+640) осіб;
- танків - 4529 (+23) од;
- бойових броньованих машин - 8726 (+23) од;
- артилерійських систем - 5753 (+31) од;
- РСЗВ - 754 (+1) од;
- засоби ППО - 507 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4570 (+29);
- крилаті ракети -1455 (+0);
- кораблі /катери - 19 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од;
- спеціальна техніка - 860 (+1).