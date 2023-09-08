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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 267 540 осіб (+640 за добу), 4529 танків, 5753 артсистеми, 8726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 267 540 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 267540 (+640) осіб;
  • танків - 4529 (+23) од;
  • бойових броньованих машин - 8726 (+23) од;
  • артилерійських систем - 5753 (+31) од;
  • РСЗВ - 754 (+1) од;
  • засоби ППО - 507 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4570 (+29);
  • крилаті ракети -1455 (+0);
  • кораблі /катери - 19 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од;
  • спеціальна техніка - 860 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 267 540 осіб (+640 за добу), 4529 танків, 5753 артсистеми, 8726 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • MyronMaG mm
    23 танки!!! 31шт артсистем!!!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3484 день москальсько-української війни.
    127!!! одиніць техніки та 640! чумардосів.
    Арта 31!!!, броня 46!!! та 47!!! логістика. Майже вся техніка б'є рекорди і це дуже радує, танки взагалі напевно рекорд.
    Відбита чергова повітряна хвиля.
    Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 267 000!!! це більше, ніж Республіка Калмикія ...
  • okcana Datsko
    Більше 130 одиниць наземної техніки кацапів. Супер. Слава ЗСУ !!!
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