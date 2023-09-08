На Кубі заарештували 17 осіб, яких пов’язують з мережею, що вербувала кубинців в армію РФ

Кубинська влада повідомила про арешт 17 осіб, які вербували жителів острова в російську армію.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті розслідування наразі заарештовано 17 осіб, серед яких організатор злочинної мережі", - повідомив полковник міністерства внутрішніх справ Куби, Сезар Родрігес

Він не назвав імен заарештованих, але відзначив, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на острові, щоб вербувати кубинців для війни в Україні на боці Росії.

Прокурор Хосе Луїс Рейес заявив, що заарештовані можуть бути покарані до 30 років ув'язнення, довічним ув'язненням або смертною карою залежно від тяжкості та типу злочинів, які їм інкримінують.

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Нагадаємо, МЗС Куби звинуватило Росію у вербуванні своїх громадян для участі у війні проти України. А українські хакери команди Кібер Спротив зібрали докази вербування, підготовки та переміщення у РФ для участі у війні проти України підрозділів кубинських найманців.