Протягом доби окупанти обстріляли 4 райони Харківської області, є поранені

Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне с. Кучерівка Куп’янського району, де пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У с. Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

У с. Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

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