Україна готує ППО, щоб взимку захищати енергоінфраструктуру, - Reuters

Україна готується до можливих російських ударів по енергетичний інфраструктурі. Очікується, що новітні комплекси ППО допоможуть мінімізувати шкоду від ворожих атак.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що російські обстріли минулої зими пошкодили близько половини української енергетичної інфраструктури. Однак більшу її частину вже вдалося полагодити.

Крім того, Україна зміцнила свою протиповітряну оборону новими системами - такими, як нещодавно передані Gepard. За словами українських військових, одна з наких систем протягом місяця з моменту постачання збила 5 "шахедів", продемонструвавши 100% ефективності.

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"Екіпажі українських систем ППО покладають сподівання на нове й краще озброєння, яке має допомогти втримати країну від скочування у темряву протягом другої зими російських ударів дронам й ракетами", - йдеться у матеріалі.

Представник ГУР Вадим Скібіцький вважає, що загроза ударів залишається актуальною, а РФ, ймовірно, знову використовуватиме одночасно ракети і дрони, щоб ускладнити роботу ППО.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, вважає, що небезпека атаки дронами залишається, хоч у росіян їх ще й не так багато, як їм хотілося б.

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"В повітрі буде все більше цих БПЛА, але, імовірно, не набагато більше, ніж вже є зараз. Росія ще далека від своєї мети виробляти тисячі таких дронів", - каже він.