Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, за добу обстріляли 29 населених пунктів Запорізької області, є загибла та поранений

Зранку військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю - поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зафіксовано 93 ворожі обстріли по 29 містам та селам Запорізької області. Окупант вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному.

78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка.

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