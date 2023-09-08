Байден скористається відсутністю Путіна й Сі на саміті G20, - CNN

Президент США Джо Байден, який має намір на цих вихідних взяти участь у саміті G20 в Індії, використає відсутність на заході лідерів Росії та Китаю, щоб покращити стосунки з країнами, що розвиваються.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цьогорічний саміт буде присвячений країнам, що розвиваються, та змінам клімату. Байден хоче зосередитися на підтримці таких країн та на протистоянні зростаючій військовій та економічній агресії з боку Росії та Китаю.

Головна мета Байдена на саміті G20 буде зосереджена навколо запропонованих реформ Світового банку та інших банків розвитку, а також збільшення фінансування установ, які підтримують країни, що розвиваються.

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Контраст між присутністю Байдена на саміті, який включає низку країн, що розвиваються, та відсутністю Сі також дасть американському президенту можливість підкреслити прихильність США до таких країн.

"Оскільки там немає президента Китаю, участь президента Байдена буде помітною, і це дасть сигнал регіону та всьому світу, що зобов’язання США тверді, а у Китаю, ймовірно, є інша риба, яку можна смажити", - сказав Юнь Сунь, старший науковий співробітник і директор китайської програми Центру Стімсона.

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Для Байдена відсутність Сі та Путіна означає як втрачену можливість, так і відкриття, оскільки всі троє змагаються за вплив на світовій арені, зазначає CNN.

"Без Сі центральна пропозиція Байдена щодо реформування глобальних кредитних установ, таких як Світовий банк, навряд чи зустріне опір на рівні лідерів з боку Пекіна", - пише CNN.

Саміт G20 відбудеться в Нью-Делі 9 та 10 вересня. Україну на нього не запросили: за словами організаторів, через те, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

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Росію замість президента Володимира Путіна представлятиме голова МЗС Сергій Лавров.