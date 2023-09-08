Сунак закликатиме Індію вплинути на РФ у питанні війни проти України, - FT

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак закликатиме індійського колегу Нарендру Моді вплинути на РФ у питанні агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що Сунак, перший прем'єр-міністр Великої Британії індійського походження, їде до Нью-Делі, щоб взяти участь у щорічному саміті G20. Це його перша поїздка до країни з моменту вступу на посаду.

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Очікується, що Сунак і Моді, прем'єр-міністр Індії, проведуть двосторонні переговори на полях G20 і обговорять прогрес у торговельній угоді, яку намагаються укласти обидві країни. Напередодні поїздки Даунінг-стріт заявила, що Сунак також підніме питання вторгнення Росії в Україну і заохочуватиме Моді до більш активного дипломатичного підходу.

Речник Сунака заявив, що прем'єр використає кожну можливість під час поїздки, щоб продемонструвати підтримку Києва з боку Великої Британії і "сприяти подальшому зміцненню глобальної підтримки".

Він додав, що Індія, як найбільша демократія світу, має відігравати "життєво важливу роль у викритті нападу Росії на права людини і саму демократію".

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"Ми будемо використовувати зустрічі з Моді або в інших місцях, щоб заохотити його використати цей вплив, щоб покласти край жорстокому вторгненню", - пояснив речник.

Незважаючи на заплановані вмовляння Сунака, вважається, що уряд Індії навряд чи займе більш рішучу позицію проти Росії щодо війни в Україні. Індія зберігала нейтралітет протягом усього конфлікту, але Моді говорив про його вплив на ціни на продовольство і сировинні товари та його наслідки для його країни та інших країн з економікою, що розвивається.

У Сунака наголосили, що другий рік поспіль Путін вирішив не відвідувати саміт G20, і що британський прем'єр не посоромиться критикувати його заміну, міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, "в обличчя" на вихідних.

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