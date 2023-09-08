Удар по Костянтинівці: зросла кількість поранених

Внаслідок обстрілу 6 вересня ринку в Костянтинівці Донецької області поранення дістали 37 осіб. Стало відомо ще про 4 поранених.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 вересня росіяни вдарили ракетою по мирних кварталах міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу РФ ринку повідомлялося про загибель 16 осіб, розбір завалів тривав до вечора.

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