Новини • Агресія Росії проти України

Удар по Костянтинівці: зросла кількість поранених

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Удар по Костянтинівці: зросла кількість поранених
Внаслідок обстрілу 6 вересня ринку в Костянтинівці Донецької області поранення дістали 37 осіб. Стало відомо ще про 4 поранених.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 вересня росіяни вдарили ракетою по мирних кварталах міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу РФ ринку повідомлялося про загибель 16 осіб, розбір завалів тривав до вечора.

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Топ коментарі

  • Кацапо Гнида
    В ответ Зе.построит пару стадионов.
    Все будут спортивные и от снарядов быстро,быстро убегать.
  • Mihail IX
    Иксперды пишут нехорошие вещи про это прилет. Даже патриотические.
  • Кацапо Гнида
    Тоесть стрелять по Луганде они не собираются,будут сидеть и сопли жевать.
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