До окупованого Донецька прибули додаткові підрозділи ФСБ для контролю під час фіктивних виборів, - Генштаб

Додаткові підрозділи ФСБ та пропагандисти прибули з РФ до окупованого Донецька з метою контролю за проведенням псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До окупованого Донецька приїхали з Росії додаткові підрозділи ФСБ з метою контролю за проведенням на тимчасово окупованих територіях фейкових виборів. Ці так звані вибори мають відбутися на Росії 10 вересня. Також з території Росії та Білорусі прибули групи російських пропагандистів, щоб знімати начебто позитивний перебіг цих виборів", - розповів Ковальов.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях місцеве українське населення не проявляє зацікавлення щодо фіктивних виборів. Члени так званих виборчих комісій у супроводі озброєних російських поліцейських та підрозділів російських окупаційних військ проводять побудинковий обхід.

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"Окупанти нахабно заходять до кожної оселі, зупиняють українське цивільне населення на вулицях, ринках, магазинах та в інших громадських місцях, примушуючи ставити підписи у бюлетенях. Наприклад, зафіксовані непоодинокі випадки, коли людей силоміць змушували голосувати не тільки за себе, а й за рідних та сусідів", - зазначив Ковальов.

Ковальов зазначив, що на ТОТ російські загарбники й надалі захоплюють і використовують об'єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях.

"У селищі Дніпряне, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалося близько 30 російських окупантів. Тут загарбники... почали з'ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок якої п'ять окупантів загинуло", - розповів речник.

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