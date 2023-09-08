Рашисти вдарили по адмінбудівлі у Кривому Розі: Загинув поліцейський, 60 осіб постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула 1 особа, а 60 постраждали.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що загинув поліцейський.





"Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.



Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи", - додав міністр.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що кількість травмованих зросла до 25 осіб.

Станом на 10:42 відомо про 32 постраждалих.

"Більшість – в стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі". Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована. Обстеження території триває", - зазначив глава ОВА Лисак.

Станом на 10:58, за даними ОВА, відомо про близько 40 постраждалих.

В Офісі Генпрокурора заявили, що станом на 12:47 відомо про 1 загиблого та 52 травмованих.

Станом на 15:00 відомо про 60 постраждалих.

Раніше повідомлялось про вибух у Кривому Розі.

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