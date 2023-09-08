Росіяни налагодили власне виробництво БпЛА, про це свідчить кількість використаних безпілотників цієї ночі та відповідне специфічне маркування на корпусі, - ОК "Південь"
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Кількість застосованих БПЛА цієї ночі вказує на те, що росіянам вдалося налагодили власне виробництво. Також на корпусі БпЛА є відповідне специфічне маркування.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInfiorm.
За її словами, ворог очевидно розгорнув на території ТОТ Криму пускові станції БПЛА, оскільки останнім часом з тимчасово окупованого півострова проводяться відповідні пуски безпілотників по території України.
"Росіяни в постійному пошуку нової тактики їх застосування, аби українська протиповітряна оборона не могла їх виявити. Але ми діємо на випередження і прораховуємо застосування БПЛА, що дає нам змогу спрацьовувати на випередження", - зазначила Гуменюк.