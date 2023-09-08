Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни налагодили власне виробництво БпЛА, про це свідчить кількість використаних безпілотників цієї ночі та відповідне специфічне маркування на корпусі, - ОК "Південь"

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Росіяни налагодили власне виробництво БпЛА, про це свідчить кількість використаних безпілотників цієї ночі та відповідне специфічне маркування на корпусі, - ОК "Південь"
Кількість застосованих БПЛА цієї ночі вказує на те, що росіянам вдалося налагодили власне виробництво. Також на корпусі БпЛА є відповідне специфічне маркування.

Про це  в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInfiorm.

За її словами, ворог очевидно розгорнув на території ТОТ Криму пускові станції БПЛА, оскільки останнім часом з тимчасово окупованого півострова проводяться відповідні пуски безпілотників по території України.

"Росіяни в постійному пошуку нової тактики їх застосування, аби українська протиповітряна оборона не могла їх виявити. Але ми діємо на випередження і прораховуємо застосування БПЛА, що дає нам змогу спрацьовувати на випередження", - зазначила Гуменюк. 

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Україна налагодила випуск корупціонерів та злочинців за кордон.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Один "а)(х¥ітєльний" міністр казав - "то весільні дрони, Україні вони непотрібні"..... й купував яйця, куртки, фляги, каски та ще схоже багато чого про що суспільство не знає.... "ефективно" так купував.
  • Чайка Київ
    Дмитро Чекалкин

    В новому лого ГУР зникла росія.
     Yes! Dopeless:
    Це не жарт.
    ГУР прибрало з емблеми мапу росії, над якою сова тримала міч. Тепер сова просто тримає міч.
    Ану вигадайте мені хоч одну підставу для такого рішення, яка не почаниєтсья на "зра", і не закінчуєтсья на "да".
    lemkoitaliano:
    "Бо москаль північний То наш ворог вічний"
    Не вчать вкраїнчики історію, гуппі безмозкі.
    Кріт Їрмака:
    Я пам'ятаю, як з сайту СБУ зникло зображення козака-переможця, який вбиває двоголового змія(рашню), а потім СБУ стало філією фсб, під чітким керівнеицтвом Баканова-Єрмака...
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