Коригувала ракетні удари по Сумах: СБУ по "гарячих слідах" затримала російську інформаторку. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку російських окупантів по Сумах у ніч на 7 вересня 2023 року. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, "наведенням" російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні й тривалий час мешкає у Сумах.

Для удару російські загарбники застосували ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед".

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу ЗС країни-агресора (відомого як ГРУ).

"За вказівкою воєнної розвідки РФ їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у власних справах або "втемну" випитувала "потрібні" відомості у своїх знайомих", - йдеться у повідомленні.

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Отриману інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів.

Крім того, вона виконувала ще одне завдання від росіян – створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх "однодумців", яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

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