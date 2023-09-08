В’язнів на окупованій Луганщині росіяни ставитимуть на військовий облік одразу в колоніях, - ОВА

На тимчасово захоплених територіях Луганської області ув’язнених ставитимуть на військовий облік одразу у виправних закладах.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що міноборони РФ розглядає внести зміни в положення про військовий облік, щоб збільшити показники примусової мобілізації.

"Згідно з ними, ув’язнених на території "лнр" будуть ставити на облік одразу у виправних закладах, щоб вони швидше могли, так би мовити, "искупить свою вину перед родиной", - йдеться у повідомленні.

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Також в ОВА зазначили, що ЦВК РФ дозволила загарбникам вирішувати в кожному окремому населеному пункті, відкривати виборчу дільницю чи голосувати всім вдома.

Тобто, наголошують в ОВА, якщо навіть є висновок поліції стосовно достатнього рівня безпеки проведення псевдовиборів, так звана "територіальна виборча комісія" може не дослухатися цієї думки і не відкривати дільниці.

Загарбники визнали, що "реалізували недостатньо заходів щодо примусової паспортизації населення до так званих "перших виборів". Тому виборчі комісії отримали усне рішення дозволяти віддавати голоси навіть без паспорта рф", підкреслили в ОВА і додали, що в Алчевську працівники металургійного комбінату могли пред’явити лише пропуск.

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За словами начальника ОВА Артема Лисогора, військове командування РФ "бачить ціль і більш його нічого не цікавить, навіть власні втрати. Є команда прорвати нашу оборону біля Новоєгорівки - противник її намагається виконати, постійно додаючи резерви. Недораховуються танків - одразу приїздять ще з тилу".

"Але всі їхні спроби штурмів на поточний час відбито", - зазначив Лисогор.