Білий дім хоче прискорити виділення додаткової допомоги Україні, - CNN

Білий дім тисне на Конгрес, щоб той вдовольнив запит Байдена про виділення понад $24 млрд на підтримку України.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Білий дім у четвер посилив тиск на спікера Палати представників Кевіна Маккарті, аби він схвалив запит на об’єднання допомоги Україні та збільшення фінансування програми порятунку від стихійних лих напередодні урядового шатдауну", - йдеться в публікації.

Зазначається, що Білий дім тисне на Конгрес, аби він вдовольнив запит Байдена про виділення понад $24 млрд на підтримку України й 16 млрд на програму порятунку від стихійних лих.

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"Хоча Білий дім прагне спільного ухвалення цих двох рішень, Маккарті хоче розділити їх, влаштовуючи протистояння не лише із Білим домом, але й з Республіканцями у Сенаті", - зауважує CNN.

Між республіканцями в Сенаті зараз наростає протиріччя. До кінця місяця законодавці мають ухвалити ряд рішень задля уникнення шатдауну.

"Білий дім спонукає Конгрес ухвалити закон про короткотермінові витрати, аби дозволити роботу уряду, поки лідеру Конгресу розберуться у своїх непорозуміннях", - підсумовує CNN.

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