Росіяни готують підрозділи для прориву оборони ЗСУ на ділянці Куп’янськ-Лиман, у штурмовики переводять навіть зв’язківців, - Євлаш

Російські загарбники створюють ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Збираються підрозділи із залишків раніше розбитих з’єднань.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він зазначив, що росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман. Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.

101 окупанта ліквідовано, знищено два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.

"На Новоєгорівку противник кинув всі сили, зробив ударний кулак на цьому напрямку. Ми робимо все, щоб не дати їм прорватися. Вони збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань. У штурмовики переводять навіть зв'язківців. Основний акцент на живу силу", - додав Євлаш.

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