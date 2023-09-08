РФ знищила та пошкодила понад 760 пам’яток культури України за час повномасштабної війни

За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили та пошкодили понад 760 пам’яток культури України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Йдеться про собори, меморіали, бібліотеки, музеї, театри. Зокрема, й драматичний театр у Маріуполі, що був прихистком для багатьох цивільних українців.

105 із цих об’єктів мали національне значення.

"Чимало з пошкоджених пам’яток пережили нацистську окупацію. Проте російська окупаційна армія перевершила колег", - зазначили у пресслужбі.

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