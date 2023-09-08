В Авдіївці ситуація загострюється, біля міста був бій, який тривав понад добу, - глава МВА Барабаш

Біля Авдіївки та у самому місті загострюється ситуація. За добу майже 30 масованих обстрілів.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ніч була гарячою і ранок доволі напружений. Загалом минулої доби було дуже гаряче на нашому напрямку. Певне загострення на нашому напрямку є. На північ від міста бій тривав трохи більше доби. Незрозуміло, чи намагаються десь відтягнути наші сили, чи хтозна, але дуже гаряче", - розповів він.

За його словами, в Авдіївці також відчувається загострення.

"По місту також відчувається це загострення – минулої доби було майже 30 масованих обстрілів, ніч була гарячою. Центр міста минулої доби – все горить, все летить. Не знаю, як ми взагалі пройшли цю добу без загиблих цивільних. Була одна поранена людина – чоловік 1987 року народження. Дуже напружено в місті. Вночі били з двох танків", – додав Барабаш.

Він зазначив, що в Авдіївці залишається ще "дуже багато місцевих" – 1500-1659 людей.

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