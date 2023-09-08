Важко передбачити, чи зможуть лідери G20 досягти консенсусу щодо засудження вторгнення РФ в Україну, - голова Євроради Мішель

Лідери G20 збираються на саміт у Нью-Делі цими вихідними. Серед питань - декларація із засудженням російського вторгнення в Україну. Проте чи домовляться лідери G20 невідомо.

Про це на пресбрифінгу перед самітом G20 у Нью-Делі заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Ми все ще ведемо переговори... Важко передбачити, чи вдасться досягти угоди щодо декларації", - заявив Мішель.

Він додав: "Я не збираюся говорити щось, що ускладнить зусилля. Ми підтримуємо зусилля президента Індії".

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Індія, яка головує цього року в групі, хоче, щоб підсумкове комюніке саміту також враховувало думку Росії та Китаю, які заблокували спроби західних країн включити рішуче засудження вторгнення Росії в Україну.

Ані президент Росії Володимир Путін, ані президент Китаю Сі Цзіньпін не беруть участі в саміті, натомість Москва відправляє міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а прем'єр Лі Цян представлятиме Пекін.