Важко передбачити, чи зможуть лідери G20 досягти консенсусу щодо засудження вторгнення РФ в Україну, - голова Євроради Мішель
Про це на пресбрифінгу перед самітом G20 у Нью-Делі заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Ми все ще ведемо переговори... Важко передбачити, чи вдасться досягти угоди щодо декларації", - заявив Мішель.
Він додав: "Я не збираюся говорити щось, що ускладнить зусилля. Ми підтримуємо зусилля президента Індії".
Індія, яка головує цього року в групі, хоче, щоб підсумкове комюніке саміту також враховувало думку Росії та Китаю, які заблокували спроби західних країн включити рішуче засудження вторгнення Росії в Україну.
Ані президент Росії Володимир Путін, ані президент Китаю Сі Цзіньпін не беруть участі в саміті, натомість Москва відправляє міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а прем'єр Лі Цян представлятиме Пекін.