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Важко передбачити, чи зможуть лідери G20 досягти консенсусу щодо засудження вторгнення РФ в Україну, - голова Євроради Мішель

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Важко передбачити, чи зможуть лідери G20 досягти консенсусу щодо засудження вторгнення РФ в Україну, - голова Євроради Мішель
Лідери G20 збираються на саміт у Нью-Делі цими вихідними. Серед питань - декларація із засудженням російського вторгнення в Україну. Проте чи домовляться лідери  G20 невідомо.

Про це  на пресбрифінгу перед самітом G20 у Нью-Делі заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Ми все ще ведемо переговори... Важко передбачити, чи вдасться досягти угоди щодо декларації", - заявив Мішель.

Він додав: "Я не збираюся говорити щось, що ускладнить зусилля. Ми підтримуємо зусилля президента Індії".

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Індія, яка головує цього року в групі, хоче, щоб підсумкове комюніке саміту також враховувало думку Росії та Китаю, які заблокували спроби західних країн включити рішуче засудження вторгнення Росії в Україну.

Ані президент Росії Володимир Путін, ані президент Китаю Сі Цзіньпін не беруть участі в саміті, натомість Москва відправляє міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а прем'єр Лі Цян представлятиме Пекін.

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Топ коментарі

  • Natalia Linnik
    Саміт потрібно проводити у Бахмуті
  • Hanka Panyanka
    дивна позиція... не засуджувати війну..., це ж не просто якийсь конфлікт з приводу спірних територій, наприклад, а дуже агресивна війна на знищення країни та її народу..., навіщо тоді всі ці ж20, 7-ки, вся ООН навіть навіщо..., всі хочуть просто торгувати та й все..., зробіть все, щоб припинити війну й будете торгувати й надалі...
  • Bob Fayn
    Це для нас війна-для них посідєлкі-попіздєлкі
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