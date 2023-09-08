Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. ДОКУМЕНТ

Чиновники Держаудитслужби вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

Про це повідомив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, чиновники ДАСУ провели аудит в Міноборони та вирішили, що потрібно вважати прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік збитками держави.

"Тобто, наприклад, підприємство, яке виробляє зброю, тепер має повернути весь прибуток за минулий рік державі. Міноборони подало в суд на Держаудитслужбу, щоб висновки аудиту скасовувати. Зрозуміло, що приватні компанії, які співпрацюють з міністерством та іншими відомствами не можуть працювати без прибутку. Так як прибуток часто реінвестується у виробництво. І можуть просто відмовитись від замовлень Міноборони, що призведе до катастрофічних наслідків для фронту", - пояснив він.

Загородній розповів, що Держаудитслужба почала розсилати листи до державних структур з вимогою повернути прибуток приватних підприємств, у яких закуповували товари чи техніку в 2022 році. Один з таких листів отримало ТОВ "Промислова компанія "Пожмаш", яке продало три пожежні машини ДСНС Львівщини, кожну за ціною в 16 млн грн.





"В договорі був прописаний прибуток підприємства – 1,95 млн грн. Західний офіс Держаудитслужби провів перевірку та через обласне ДСНС вимагає повернути 1,3 млн грн за кожну пожежну машину. За три машини потрібно протягом місяця повернути ДСНС області 3,4 млн грн. Інакше Держаудитслужба погрожує судом", - наголосив він.

Водночас міністр юстиції Денис Малюська пропонував почекати рішення суду за позовом одного із постачальників до Держаудитслужби.

У серпні нардепи звернулися до прем'єра Шмигаля, той заявив про необхідність вжити невідкладних заходів КМУ щодо правової невизначеності ціноутворення у сфері оборонних закупівель. Станом на 8 вересня питання не вирішено, а листи продовжують надходити.

Також читайте: У ВР напрацьовують "дорожню мапу" для розв’язання проблем з прибутком постачальників Міноборони, який ДАСУ розцінює як "збитки держави", - Ярова