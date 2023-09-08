Лісовий видав наказ про написання "Російська Федерація" з великих літер: "Вимога нормопроєктування"

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий пояснив, чому саме наполягає, що назва держави "Російська Федерація" в офіційних документах його відомства має бути написана з великих літер.

Відповідне пояснення Лісовий опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. У пості він пише слова "росія" та "рф" малими літерами.

Лісовий зазначив, що добре знає, "що таке росія і хто такі росіяни".

"Правопис "рф" з великої літери - помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", - пояснив він.

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Наказ про написання найменування "Російська Федерація" з великих літер Лісовий видав 31 серпня 2023 року. Він наказав виправити цю назву, якщо в документах вона написана з маленької літери.

Цим документом очільник МОН вніс зміни до наказу МОН №1022 від 21 серпня, згідно з яким українці, які здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та Україні, в українських школах можуть вивчати лише українознавчий компонент (українські мова й література, історія України тощо).

"Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2023 року №1022 "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України" такі зміни: у заголовку, підпунктах 1, 2 пункту 1 слова "російської федерації" замінити словами "Російської Федерації", - йдеться у документі.

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У коментарях до допису користувачка соцмережі запитала у Лісового, чи можна у такому випадку "дітям, що знаходяться в Україні, писати "РФ" з маленької". Наприклад, у шкільних творах або на уроках географії.

Міністр відповів, що "тільки за".







