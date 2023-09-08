На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували майже 400 окупантів та знищили 27 одиниць ворожої військової техніки, - Сили оборони Таврійського напрямку

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1467 вогневих завдань.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальні втрати ворога склали 392 особи (безповоротні - 121, поранені - 271). Знищено 27 одиниць військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони знищили 3 танки, 10 ББМ, 1 артилерійську систему та міномет, 1 РСЗВ, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління ворога.

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