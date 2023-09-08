Берлін не визнає "виборів" РФ на окупованих територіях, - МЗС Німеччини

Німеччина не визнає "виборів", які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України. Вона вважає, що це відверто пропагандистська акція.

Про це Міністерство закордонних справ Німеччини повідомляє в соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Росія проводить "вибори" в українських Донецькій та Луганській областях, Криму, частинах Херсонської та Запорізької областей. Це не що інше, як відверта пропагандистська акція. Ми не визнаємо спробу Росії здійснити анексію", - заявили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо раніше речник Єврокомісії Петер Стано назвав "вибори", які Москва збирається провести на окупованих територіях "масовим порушенням міжнародного права та суверенітету України".

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