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Берлін не визнає "виборів" РФ на окупованих територіях, - МЗС Німеччини

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Берлін не визнає "виборів" РФ на окупованих територіях, - МЗС Німеччини
Німеччина не визнає "виборів", які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України. Вона вважає, що це відверто пропагандистська акція.

Про це Міністерство закордонних справ Німеччини повідомляє в соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Росія проводить "вибори" в українських Донецькій та Луганській областях, Криму, частинах Херсонської та Запорізької областей. Це не що інше, як відверта пропагандистська акція. Ми не визнаємо спробу Росії здійснити анексію", - заявили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо раніше речник Єврокомісії Петер Стано назвав "вибори", які Москва збирається провести на окупованих територіях "масовим порушенням міжнародного права та суверенітету України".

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Щира Подяка Німеччино!
    Ото ще би трохи Taurus до ЗСУ, то тоді кацапи взагалі не мали б часу думати за вибори
  • Maksym Pyatygorskyy
    Краще надайте Таурус, як затвердження вашої підтримки Україні.
  • Грицько Добрий
    Які то вибори?! На самій кацапії виборів ніколи не було, а лишень імітація, а на окупованих територіях України взагалі мова не йде про якісь кацапсячі там вибори.
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