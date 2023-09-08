Тиск України щодо агроімпорту виходить за певні межі, - МЗС Польщі

У МЗС Польщі прокоментували скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною агроімпорту.

Про це заявив міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністра запитали про можливу скаргу України до Світової організації торгівлі.

"Це погроза, і це ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі", - відповів він.

За його словами, польській стороні це не імпонує, тому що її пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян.

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"І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним", – сказав Шинковський вель Сенк.

Він також повторив те, про що політики партії влади "Право і справедливість" говорять вже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.

"Іноді доводиться використовувати, якщо не вистачає дій на рівні ЄС, елементи національних дій, але ми боремося за те, щоб рішення приймали на рівні ЄС. У нас є сильні аргументи. Вони представлені як міністром сільського господарства, так і комісаром Войцеховським на рівні Єврокомісії, щоб продовжити це рішення (про збереження блокади агроімпорту з України. - Ред.)", – підсумував Шинковський вель Сенк.

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