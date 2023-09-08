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Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна, - Сунак

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Розвідка Великої Британії стежитиме за діями Росії у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна, - Сунак
Велика Британія використовуватиме дані військової розвідки та спостереження для моніторингу російської діяльності в Чорному морі, щоб стримувати будь-які російські удари по цивільних суднах, що транспортують зерно,

Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Також Сунак зазначив, що його країна також проведе міжнародний саміт із продовольчої безпеки.

Він також додав, що Велика Британія вживе низку заходів, які допоможуть світу у боротьбі із "зерновою зброєю" диктатора Володимира Путіна.

Саміт з продовольчої безпеки, який відбудеться в Лондоні 20 листопада, об’єднає уряди, міжнародні організації та компанії для боротьби з причинами відсутності продовольчої безпеки та недоїдання, повідомили в офісі прем’єр-міністра.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Це діло -- ше б есмінця туди
  • Грицько Добрий
    О! Оце діло Сунак говорить...
  • Darnytsya Kyiv
    Щира подяка Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії!
    God save the King!
    Ще би так на постійній основі запровадити спільну роботу по знищенню усіх кацапських корит як ото "мацкви"
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