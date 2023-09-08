Блокування РФ експорту українського зерна загрожує голодом для 250 мільйонів людей, - Мішель

Російська блокада українського зернового експорту на світовий ринок ставить під загрозу голоду життя принаймні 250 мільйонів людей у країнах, що розвиваються.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив на пресконференції в Нью-Делі перед початком саміту G20, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Просто зараз Росія продовжує атакувати суверенну державу - Україну, вбиваючи людей, руйнуючи її міста. Тому ЄС продовжуватиме рішуче підтримувати Україну та здійснюватиме дедалі жорсткіший тиск на Росію. Кремлівська війна уражає життя далеко за межами України, включно із Південною Азією. Понад 250 мільйонів людей постають перед гострою продовольчою небезпекою", - сказав Мішель.

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Він зауважив, що Кремль, здійснюючи навмисні атаки на українські порти, позбавляє мільйони людей по всьому світу того продовольства, якого вони відчайдушно потребують.

"Це відверто скандальна ситуація, коли Росія після знищення Чорноморської зернової ініціативи блокує та атакує українські морські порти. Це має припинитися, кораблі повинні мати вільний доступ до Чорного моря та доставити, з ініціативи Антоніу Гуттереша та ООН, 32 мільйони тонн (українського зерна. - Ред.) на ринок, особливо - у країни, що розвиваються. У цьому контексті пропозиція Кремля надати 1 мільйон тонн зерна для Африки є абсолютно цинічною", - наголосив президент Європейської Ради.

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Він нагадав, що зі свого боку ЄС нарощує зусилля, щоб надати українському продовольству альтернативні експортні шляхи. За словами Мішеля, через "коридори солідарності", які були організовані з ініціативи ЄС через сухопутний кордон України, на цей час вдалося експортувати 41 мільйон тонн українського зерна.

Як повідомлялося, в суботу, 9 вересня, у Нью-Делі розпочинається дводенна зустріч G20, під час якої лідери країн світу обговорять, у тому числі, російську агресію проти України та її наслідки для світової економіки та глобальної безпеки.

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