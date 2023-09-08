Підрозділи ВМС упродовж тижня знищили 91 окупанта, 168 квадрокоптерів та 3 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА
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Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тижневе зведення ВМС ЗСУ.
"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 91 окупанта, 3 плавзасоби, 1 БпЛА, 3 танки, 2 артилерійські системи, 1 розрахунок ПТРК, 10 одиниць автомобільної техніки, 3 сховища з боєприпасами та 168 квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.