МЗС закликає світ засудити незаконні "вибори" РФ на окупованих територіях

Незаконні вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ.

В міністерстві зазначили, що "місцеві вибори", про проведення яких на окупованих українських територіях оголосила РФ, грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій", - наголошується в заяві МЗС.

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У відомстві зауважили, що, організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи.

МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися.

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"Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. Ініціюємо також накладення на них нових міжнародних санкцій", - зазначається в заяві зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.