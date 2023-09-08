Потужні вибухи пролунали біля виборчої дільниці в окупованому Бердянську, - Федоров
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Російські псевдовибори в окупованому Бердянську розпочалися з потужних вибухів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць". Військова охорона не встигла допомогти - лишилась під завалами", - написав Федоров.
За даними місцевих Telegram-каналів, окупанти охороняють території, де були вибухи та намагаються приховати наслідки. Також повідомляють, що серед загарбників, які охороняли дільницю вночі, є втрати.