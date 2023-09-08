У Румунії посилять заходи захисту населення в районах навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії вирішив посилити заходи захисту мешканців населених пунктів навпроти українських портів Рені та Ізмаїл на Дунаї, які зазнають обстрілів від російських загарбників.

Про це повідомляє портал Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які обстрілюють російські окупанти. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

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Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 вересня глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що російський дрон впав на територію країни.

Під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди"впали та здетонували на території Румунії. У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати фотодокази того, що російський шахед впав на території Румунії.

Румунія посилить захист повітряного простору після останніх атак Росії на українські порти на Дунаї та падіння "Шахедів" з румунського боку.

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