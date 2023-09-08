Пенсіонерці з Чернігівщини присудили 5 років за лайки в "Однокласниках". Жінка каже, що надивилася політичних шоу
Такий вирок виніс Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Судовий репортер.
Жінка вподобувала дописи в "Однокласниках", які автоматично відображалися на її сторінці у стрічці новин її 178 друзів.
Так вона поширила три публікації. Їхній зміст не розголошують. Одна публікація була дописом зі сторінки якоїсь групи, друга - відео зі сторінки "Комсомольская правда" про бойовиків "ДНР". Третій матеріал прославляв окупантів.
Підсудна повністю визнала свою провину та детально розповіла про обставини скоєного. Вона просила суворо її не карати. Казала, що діяла під впливом політичних шоу і не одразу зрозуміла, що це злочин, а зараз перебуває на боці України.
Обвинувачена раніше не судима і є особою похилого віку, але скільки їй років у рішенні не уточнюється.
З огляду на обставини справи суд призначив покарання ближче до мінімальної межі санкції у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.