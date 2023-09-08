Пенсіонерці з Чернігівщини присудили 5 років за лайки в "Однокласниках". Жінка каже, що надивилася політичних шоу

Жінку похилого віку засудили на 5 років позбавлення волі за глорифікацію збройної агресії РФ. Вона користувалася російською соцмережею "Однокласники" і лайкала там пости про терористів "ДНР", які автоматично відображалися на її сторінці.

Такий вирок виніс Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Судовий репортер.

Жінка вподобувала дописи в "Однокласниках", які автоматично відображалися на її сторінці у стрічці новин її 178 друзів.

Так вона поширила три публікації. Їхній зміст не розголошують. Одна публікація була дописом зі сторінки якоїсь групи, друга - відео зі сторінки "Комсомольская правда" про бойовиків "ДНР". Третій матеріал прославляв окупантів.

Читайте: До 11 років за ґратами засуджено інформаторку РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова, - СБУ

Підсудна повністю визнала свою провину та детально розповіла про обставини скоєного. Вона просила суворо її не карати. Казала, що діяла під впливом політичних шоу і не одразу зрозуміла, що це злочин, а зараз перебуває на боці України.

Обвинувачена раніше не судима і є особою похилого віку, але скільки їй років у рішенні не уточнюється.

З огляду на обставини справи суд призначив покарання ближче до мінімальної межі санкції у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Також читайте: До 14, 12 та 9 років за ґратами засуджено трьох "навідників" російських ударів по Лиману і Дніпропетровщині, - СБУ